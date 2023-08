OTTIMA IDEA SCARCERARE UN DELINQUENTE DEL GENERE, DECISIONE CONSONA A UN PAESE RIDICOLO



Poco dopo essere stato scarcerato dal gip del Tribunale dei minori, il il ragazzo arrestato nei giorni scorsi assieme ad altri sei amici per lo stupro di gruppo di Palermo non ha perso occasione di provocare sui social.

Il ragazzo, diventato maggiorenne, pochi giorni dopo la presunta violenza sessuale, è stato trasferito in una comunità. Contro la sua scarcerazione si è opposta la procuratrice dei minori, Claudia Carampana, che ha presentato ricorso per far tornare il ragazzo in carcere.

Prospettiva che al diretto interessato non sembra spaventare. Subito dopo la scarcerazione, riporta l’Adnkronos, ha lanciato una provocazione: «C’è qualche ragazza che vuole uscire con noi?».

E poi a una persona che scrive: «Lo hanno già scarcerato e condotto in comunità, anche se è diventato maggiorenne. Ha confessato e anche se dal video sembra tra i più violenti. L’Italia», il 18enne ha risposto con un’emoticon sorridente e il braccio forzuto accompagnato dalla frase: «La galera è di passaggio, si ritorna più forti di prima».

(da agenzie)

