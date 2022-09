IL GIORNALISTA PROBABILMENTE HA DIMENTICATO DI FARE UNO SWITCH DI ACCOUNT E IL RISULTATO E’ PARADOSSALE



Essere in disaccordo con Vittorio Feltri è piuttosto facile. Ma non avremmo mai pensato che lo fosse a tal punto da registrare anche un disaccordo di Vittorio Feltri con se stesso.

«Ma come si fa a spacciare per fascista il saluto romano che ha un paio di millenni alle spalle?» – ha scritto l’editorialista di Libero su Twitter, riferendosi – con ogni probabilità – alla vicenda che ha coinvolto, nella giornata di ieri, l’assessore regionale in quota Fratelli d’Italia Romano La Russa.

Una presa di posizione polemica rispetto al coro dei commenti che hanno caratterizzato, da ieri, la storia che ha messo in subbuglio il partito di Giorgia Meloni.

Talmente polemica, da alimentare – è questo l’effetto che il distratto utente di Twitter si troverà di fronte – una risposta al vetriolo di se stesso, tre ore dopo: «A te invece conviene dormire così eviti di scrivere cazzate».

Non si tratta di un troll che ha modificato appositamente immagine del profilo e nome dell’account per “fingersi” Vittorio Feltri: basta, infatti, verificare il profilo per capire che i due commenti in senso opposto sono arrivati dallo stesso account, con lo stesso nickname, con lo stesso numero di followers (circa 484mila).

Probabilmente, chi ha nelle disponibilità le credenziali d’accesso dell’account Twitter di Vittorio Feltri ha dimenticato di fare uno switch a un altro account, rivelando una scomoda verità: o si utilizzano dei profili alternativi per aumentare le polemiche (e l’engagement) dei tweet del direttore, o qualcuno che gestisce la sua comunicazione, in altre vesti, non deve essere d’accordo con quanto il giornalista afferma.

In entrambi i casi, non proprio una bella immagine.

(da Giornalettismo)

