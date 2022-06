OGGI I PADOVANI HANNO RICONFERMATO IL SINDACO GIORDANI



Un episodio vergognoso quello avvenuto sul palco organizzato dal centrodestra a Padova lo scorso 10 giugno in occasione della chiusura della campagna elettorale in vista delle amministrative.

La coordinatrice provinciale di Fratelli d’Italia Elisabetta Gardini chiama a raggiungerla Francesco Peghin, candidato sindaco della coalizione, e un ospite, Antonio Ludovico Dodi, della Lega, candidato nel 2017 con Massimo Bitonci nella lista Veneto Libertà.

Quest’ultimo si lancia in un’imitazione del sindaco uscente, Sergio Giordani, accentuando il suo modo di parlare difficoltoso dovuto a un ictus che lo ha colpito cinque anni fa proprio durante la campagna elettorale. Gardini è stato seguito da logopedisti e attori per migliorare nel linguaggio dopo l’episodio.

Gardini fingeva di intervistarlo per provocare le sue risposte, alle quali seguivano applausi e risate di tutti i presenti.

Peghin stesso è stato al gioco, anziché dissociarsi. Ha lasciato il palco in un secondo momento. Alcuni vertici di partito si sono poi scusati privatamente con Giordani stesso, che in quei momenti teneva il suo comizio in un’altra piazza della città.

(da NextQuotidiano)

