Sondaggi politici, Fratelli d’Italia è in calo e per la prima volta scende sotto la soglia del 29%, attestandosi al 28,8%.

E’ questo il risultato della nuova Supermedia, che conferma anche la rilevante crescita del Pd, che prosegue nel recupero cominciato con l’arrivo di Elly Schlein alla segreteria, guadagnando lo 0,4% e riportandosi così sopra il 20%.

In lieve crescita nel centrodestra Lega e Forza Italia, e anche il Terzo Polo risale. Stabili i 5 stelle.

Supermedia Liste FdI 28,8% (-0,9%) Pd 20,1% (+0,4%) M5s 15,7% (=) Lega 8,8% (+0,3%) Terzo Polo 7,5% (+0,2%) Forza Italia 6,9% (+0,3%) Verdi/Sinistra 3,1% (-0,1%) +Europa 2,2% (+0,1%) Italexit 2,1% (=) Unione Popolare 1,6% (-0,2%) Noi Moderati 1,0% (=)

Supermedia Coalizioni 2022 Centrodestra 45,5% (-0,3%) Centrosinistra 25,4% (+0,3%) M5S 15,7% (=) Terzo Polo 7,5% (+0,2%) Italexit 2,1% (=) Altri 3,8% (-0,2%) (AGI) Red/Rap 061149 APR 23

