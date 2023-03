CALANO LEGA E FORZA ITALIA, FLETTE IL M5S



Non si arresta la corsa del Pd nella conquista delle preferenze degli elettori.

Stando al sondaggio Agi-Supermedia/Youtrend effettuato nella settimana del 23 marzo, il partito guidato da Elly Schlein continua a guadagnare punti, conquistando lo +0,9 per cento e attestandosi al 19,7%.

Una tendenza che ricalca quanto rivelato anche dal Barometro politico di Demopolis, secondo cui i dem con la nuova segretaria hanno recuperato 1 milione e 800 voti.

Ma Supermedia-Youtrend rivela anche la coalizione di centrodestra, complice probabilmente la battaglia sulle nomine e la diffidenza del partito di Salvini rispetto all’invio di nuovi armamenti all’Ucraina, perde lo 0,9 per cento, ma con il 45,9 resta quasi 20 punti sopra al centrosinistra (25,1%) che comunque guadagna rispetto all’ultima rilevazione l’1,2 per cento.

Tornando ai singoli partiti, per il Carroccio e FI non ci sono buone notizie.

La Lega perde lo 0,7 per cento (e si ferma all’8,5), mentre il partito di Berlusconi scende al 6,6 per cento (-0,4).

Meloni invece può tirare un piccolo sospiro di sollievo, perchè FdI resta al primo posto tra le preferenze degli elettori e guadagna lo 0,7, ma non arriva alla soglia del 30 per cento e si blocca al 29,7.

In terza posizione resta il Movimento 5 Stelle che perde però lo 0.2% (15,7) e dopo la Lega il Terzo Polo cala al 7,3 perdendo 0,3 punti percentuali.

Guadagna lo 0,4 per cento Verdi/Sinistra (3,2) e cala dello 0,3 + Europa di Riccardo Magi (2,1 per cento). Noi moderati si ferma all’1 per cento (-0,2), mentre Italexit di Paragone resta stabile al 2,1 seguita da Unione Popolare all’1,8 per cento (+0,4).

(da agenzie)

