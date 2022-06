FDI 22,9%. PD 21,9%. LEGA 14.7%. M5S 10,6%, FORZA ITALIA 7,7%. AZIONE+EUROPA 4,9%



Nella Supermedia AGI/YouTrend di questa settimana si vedono i primi effetti della scissione avvenuta nel M5S con la fuoriuscita di Di Maio e di una sessantina di parlamentari, che hanno dato vita a Insieme per il Futuro: rispetto a due settimane fa il Movimento guidato da Giuseppe Conte ha perso più di un punto e mezzo, scendendo al 10,6%.

Per il M5S tratta della percentuale di consenso più bassa non solo della presente legislatura, ma degli ultimi 10 anni circa.

Di questo calo – oltre a Insieme per il Futuro, stimata tra l’1 e il 3% a seconda degli istituti – beneficiano i partiti che godevano giù di buona salute, cioè Fratelli d’Italia e Partito Democratico.

Per quanto riguarda le liste, Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni è il primo partito, ancora in crescita, al 22,9%, e conquista un +0,4% rispetto all’ultima rilevazione effettuata due settimane fa.

Il Partito Democratico la tallona, al 21,9 (+0,5% rispetto al 16 giugno); la Lega si mantiene stabile, al 14,8 (nessuna variazione rispetto a due settimane fa): il M5S come dicevamo è in calo, al 10,6% (-1,7% rispetto al 16 giugno); Forza Italia, data al 7,7, perde un po’ di consenso (-0,1%); la federazione Azione/+Europa 4,9 rimane invariata, mentre Italia Viva di Matteo Renzi è data al 2,6% (-0,4 nel confronto con la supermedia di due settimane fa); Italexit di Paragone è immutata, al 2,6% (=); Verdi in leggerissimo calo, al 2,0% (-0,1), mentre Sinistra Italiana, al 2,0 guadagna un +0,2%, così come Art.1-MDP 2,0 (+0,2).

(da agenzie)

