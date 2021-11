PD 20,3 (+0,4), FDI 19,6 (-0,5), LEGA 18,6 (-0,1), M5S 16,4 (+0,3), FORZA ITALIA 7,4 (=), AZIONE 3,8 (+0,3), ITALIA VIVA 2,6 (+0,2), SINISTRA 2,1 (+0,2), Art.1-MDP 2,0 (+0,1), VERDI 1,9 (+0,1), +EUROPA 1,5 (=)



La Supermedia AGI/YouTrend conferma, per la seconda settimana consecutiva, il sorpasso del Pd su Fratelli d’Italia.

Sulla base delle rilevazioni effettuate da 8 istituti demoscopici diversi negli ultimi 15 giorni, i Dem sono al primo posto tra le liste e si conferma il calo del partito di Giorgia Meloni che scende sotto il 20%.

Ma è l’intera area di centrodestra ad arretrare notevolmente (solo Forza Italia si mantiene stabile), mentre il centrosinistra guadagna quasi un punto.

Tra le componenti della maggioranza, si rafforza l’area giallo-rossa, mentre tra le liste minori fa segnare un buon risultato Azione di Calenda, ormai di poco sotto il 4%.

Ecco i dati nel dettaglio: PD 20,3 (+0,4), FDI 19,6 (-0,5), Lega 18,6 (-0,1), M5S 16,4 (+0,3), Forza Italia 7,4 (=), Azione 3,8 (+0,3), Italia Viva 2,6 (+0,2), Sinistra Italiana 2,1 (+0,2), Art.1-MDP 2,0 (+0,1), Verdi 1,9 (+0,1), +Europa 1,5 (=)

(da agenzie)

