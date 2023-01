MA IN ITALIA NE MANDIAMO ANCORA 2,2 MILIONI



Dal primo gennaio 2023, i tedeschi perdono un fedele compagno di strada. Deutsche Poste manda in pensione il telegramma. Il gigante nazionale delle comunicazioni postali non ne spedirà più in Germania, dopo aver interrotto il servizio di consegna internazionale già nel 2018.

Il primo ad Amburgo

Felicitazioni agli sposi, auguri di compleanno, assunzioni, licenziamenti, condoglianze: queste comunicazioni non saranno più trasmesse con il telegramma, che così esce di scena. Siamo a 175 anni dal primo telegramma mai inviato nel Paese. Fu scritto ad Amburgo nel 1847, ovviamente in Codice Morse.

Anche in Italia il servizio di telegrammi è in declino, nell’era delle email e delle chat. Nel 2022 – rispetto al 2021 – Poste Italiane accusa un’emorragia del 20% in termini di volumi spediti e del 16%, alla voce ricavi.

Da noi uno zoccolo duro

Eppure Poste Italiane conserverà il servizio perché uno zoccolo duro di italiane e italiani lo utilizza ancora. Si stima che, solo attraverso Poste, siano partiti e arrivati 2,2 milioni di telegrammi, quest’anno. Un volume di traffico che ha generato comunque oltre 12 milioni di euro di ricavi.

Ecco i dati sulle modalità di spedizione, nel nostro Paese:

– il 23% dei telegrammi viene fatto negli uffici postali,

– il 39% da canale telefonico,

– il 38% da canale online (Internet e applicazione).

Ai telegrammi di Poste Italiane, vanno aggiunti quelli gestiti da agenzie minori, che pure organizzano questo servizio.

Il taglio in Francia

La Germania non è il primo Paese europeo a tagliare il cordone ombelicale con il telegramma. Anche i francesi, il 30 aprile del 2018, hanno dato un colpo a questo mezzo. Alle 23 e 59 di quel giorno, un irriducibile ha spedito l’ultimo telegramma. Purtroppo di condiglianze.

Da quel momento, l’operatore telefonico Orange ha interrotto il servizio. Permetteva alle persone di telefonare, di dettare il telegramma e di vederlo consegnato, su carta, dopo un solo giorno. In Francia resta in piedi un servizio simile, che fa capo a La Poste.

A La Poste, i francesi possono inviare il testo di una lettera via web. Lettera che viene stampata e poi recapitata. Somiglia a un telegramma, con tutte le differenze del caso.

Le cartoline allegate

In Germania, inviare un telegramma costa – anzi, costava – da 12,57 euro fino a 21,98. Non poco. I telegrammi più costosi arrivavano con una cartolina allegata, che mostrava

– due bicchieri nel caso di compleanno o anniversario,

– fiori, per la Festa della Mamma o San Valentino,

– un muffin con candela, suggerita per le nascite,

– una ragazza che salta, per Cresima o Comunione,

– una scalinata coperta di foglie, in caso di lutto.

(da La Repubblica)

