IL LANCIO DEI TITOLI DELL’EDIZIONE DELLE 13 E’ DEGNO DELLE TV DI MOSCA



Dare importanza al verbo “confermare” e alla parola “compatto”. Perché quando si fa informazione, soprattutto di natura televisiva, bisogna esporre i fatti. Al massimo, si potrebbe arricchirli con delle opinioni autorevoli, documentate, affidabili.

Invece, in questo caso, il Tg2 su Fontana e la sua elezione a presidente della Camera si è dimostrato – nella migliore delle ipotesi – approssimativo. Nel corso dell’edizione delle 13 (una delle prime dei telegiornali della Rai in onda dopo l’avvenuta elezione del nuovo presidente dello scranno più alto di Montecitorio) sono stati proposti dal Tg2 questi titoli:

Il titolo sul centrodestra che si conferma compatto non prende in considerazione due fatti. Ieri, per ammissione dello stesso presidente del Senato Ignazio La Russa, sono arrivati dei voti importanti dall’opposizione. Voti che hanno ampiamente compensato le astensioni di Forza Italia che è uno dei tre pilastri della coalizione di maggioranza. Insomma, ieri non c’è stata prova di compattezza da parte del centrodestra. Dunque, viene meno il presupposto della conferma.

Anche oggi, tuttavia, quella compattezza millantata non c’è stata: i voti di cui dispone il centrodestra a Montecitorio sono di 237 seggi. I voti che ha acquisito Lorenzo Fontana per essere eletto presidente della Camera sono stati 222. Significa che, al netto delle assenza causate dal Covid, mancano 15 voti provenienti dalla maggioranza di centrodestra. Insomma, compattezza mica tanta. Alla Camera i numeri ampi garantiscono una tenuta, ma al Senato un’altra giornata come ieri sarebbe difficile da sostenere.

Ma chi ha ascoltato il Tg2 delle 13, in base ai titoli e ai servizi realizzati, questa cosa non può saperla. È servizio pubblico?

(da agenzie)

