Tra i primi il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi e i vertici della coalizione di centrodestra alla Regione, più avanti il segretario della Lega Matteo Salvini: potrebbero essere questi i politici, nazionali e liguri, che Giovanni Toti chiederà di incontrare, di persona o in videoconferenza, agli arresti domiciliari in cui si trova dal 7 maggio, quando è scoppiata l’inchiesta che lo vede indagato per corruzione e falso

Mentre stamattina negli uffici della Procura di Genova riprenderanno le audizioni dei testimoni, il legale di Toti, l’avvocato Stefano Savi, potrebbe presentarsi nella cancelleria della gip Paola Faggioni per consegnare l’elenco delle persone con le quali il governatore ha intenzione di consultarsi «prima di prendere qualsiasi decisione sulla politica futura», ha detto il legale in un’intervista al Corriere della Sera nella quale ha anche escluso che l’argomento delle dimissioni rientri tra le cose di cui discutere.

Toti è stato già autorizzato nelle scorse settimane ad incontrare nella villetta di famiglia di Ameglia (La Spezia) l’assessore della sua lista Giacomo Giampedrone in vista della discussione in Consiglio regionale della mozione di sfiducia nei suoi confronti, che poi è stata bocciata dalla maggioranza

Tra i nomi non dovrebbero mancare i coordinatori regionali di FdI, Matteo Rosso, e di Forza Italia, Carlo Bagnasco, il segretario ligure del Carroccio, Edoardo Rixi, e il vice presidente della giunta Alessandro Piana (Lega), che sta svolgendo le funzioni di governatore dato che Toti è sospeso a seguito degli arresti domiciliari.

«Potranno seguire a stretto giro ulteriori richieste di incontri con altre personalità politiche», aggiunge l’avvocato Savi, ricordando che «Toti, oltre alla funzione istituzionale di presidente di Regione, riveste il ruolo di leader di una forza regionale assolutamente indispensabile per le scelte politiche del prossimo futuro».

Ruolo che Toti non sembra avere alcuna intenzione di lasciare, e per questo vuole confrontarsi anche con Salvini il quale, come Lupi, dopo l’arresto gli ha più volte espresso solidarietà. Infatti, Savi torna a evidenziare che «le dimissioni non sono l’oggetto degli incontri» e che i colloqui sono «indispensabili» per confrontarsi ad «ampio spettro sulle politiche regionali che il Consiglio, e specificamente la maggioranza, dovrà portare avanti in attesa del ritorno alla piena agibilità politica del Presidente».

Risultato per il quale, se arriverà, ci vorrà tempo: dopo il no di venerdì della gip alla revoca dei domiciliari, entro la settimana Toti ricorrerà al Tribunale del riesame che fisserà un’udienza entro i successivi 20 giorni.

Oggi i pm sentiranno come testimone l’avvocato Alfonso Lavarello, professionista di fiducia dell’armatore Gianluigi Aponte (ha già testimoniato) che è socio al 45 % di Aldo Spinelli nel Terminal portuale Rinfuse. Sono previste anche le audizioni di alcuni dirigenti e funzionari della Regione e del segretario generale della Giunta Pietro Paolo Giampellegrini.

(da agenzie)

