BRAMBILLA: “SE E’ STATO UCCISO DALL’UOMO LA RESPONSABILITA’ MORALE E’ DI FUGATTI”… E GLI ANIMALISTI GLI GRIDANO “ASSASSINO” SOTTO CASA



La carcassa di un orso è stata rinvenuta da un gruppo di escursionisti in una zona impervia tra il lago di Molveno e San Lorenzo Dorsino, in Trentino. Si tratta dell’esemplare M62.

L’animale appare in stato di decomposizione. La sua identità è confermata dalle marche auricolari. A stabilire le cause della morte sarà l’istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, al quale sarà consegnato l’esemplare.

Il recupero è stato curato dal Corpo forestale trentino.

L’orso ‘M62’ è stato identificato grazie alle marche auricolari che gli erano state applicate nel novembre 2021.

M62 era uno degli orsi problematici, su l’Ispra stava emananando un parere per l’abbattimento. Abbattimento che il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti è tornato a invocare per l’orsa JJ4, l’animale che ha aggredito e ucciso il runner 26enne Andrea Papi

L’attacco della deputata ambientalista

“I boschi sono pieni di insidie, anche per gli orsi. L’esame necroscopico chiarirà di che cosa è morto M62, un maschio giovane, di circa 4-5 anni, incluso nell’elenco dei ‘condannati a mortè dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. solo perché ‘confidente’: non aveva mai aggredito nessuno. Di certo, se la mano e l’intenzione dell’uomo avessero qualcosa a che fare con questa morte, cioè se fossimo davanti a un atto di bracconaggio, sapremmo bene come inquadrare l’avvenimento: nel clima di paura e di odio creato e alimentato da Fugatti. Il presidente della Provincia ne porterebbe la responsabilità morale. Quanto agli eventuali esecutori materiali, agiremmo in ogni sede perché non restino impuniti”.

Così Michela Vittoria Brambilla, presidente dell’Intergruppo parlamentare per i Diritti degli animali e la tutela dell’Ambiente e della Lega italiana per la difesa degli animali e dell’ambiente, che già nel 2017 si è scagliata contro l’uccisione dell’orsa KJ2.

(da agenzie)

