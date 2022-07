E QUESTO SOGGETTO, ANCORA A PIEDE LIBERO, VORREBBE TORNARE A FARE IL PRESIDENTE



L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump torna a sminuire l’aggravarsi della crisi climatica. “Avremo un po’ più di proprietà sulla spiaggia, che non è la cosa peggiore del mondo”, ha detto nel corso di un comizio ad Anchorage, in Alaska, in occasione delle primarie dei Repubblicani.

“Ho sentito che gli oceani si alzeranno nei prossimi 300 anni. Abbiamo problemi più grandi di così”, ha detto l’ex presidente.

Negli Stati Uniti, le elezioni del Congresso sono previste per novembre. Trump ha anche lasciato intendere che vorrebbe ricandidarsi alle elezioni presidenziali del 2024: “Reclameremo la nostra magnifica Casa Bianca, Dobbiamo vincere nettamente per evitare che questa volta i radicali di sinistra non ci rubino le elezioni”, ha annunciato rilanciando la bufala sui brogli elettorali alle elezioni del 2020 che lo hanno visto uscire sconfitto a scapito di Joe Biden.

Sull’annullamento del diritto all’aborto da parte della Corte Suprema l’ex tycoon ha dichiarato: “Ci hanno provato per anni e noi ci siamo riusciti”. Con lui, anche la candidata alla Camera Sarah Palin, l’ex governatrice dello Stato, ora in corsa per un posto alla Camera. Durante la prima parte del suo intervento Trump si è invece scagliato contro la senatrice repubblicana dell’Alaska Lisa Murkowski, che lui ritiene essere una “traditrice” per aver votato per il suo impeachment e per aver supportato la formazione della commissione d’inchiesta sull’assalto a Capitol Hill. Ne ha, ovviamente, anche per il suo successore, Biden: “Con me alla Casa Bianca non ci sarebbe stata l’invasione russa dell’Ucraina”.

Ovvio avrebbe fatto gli imnteressi di Putin, come sempre.

(da agenzie)

