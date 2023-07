STESSO DESTINO TOCCHERÀ ALLE AUTORITÀ INDIPENDENTI: L’IDEA E’ POTER LICENZIARE I FUNZIONARI “RIOTTOSI” (NELLA CIA, AL PENTAGONO E NELLA DIPLOMAZIA)



Smantellare l’apparato statale americano, eliminando le agenzie indipendenti, in modo da consegnare al presidente un potere assoluto senza limiti o controlli. È una vera rivoluzione costituzionale, quella che prepara Donald Trump nel caso venga rieletto alla Casa Bianca l’anno prossimo, secondo le rivelazioni pubblicate dal New York Times.

E chissà poi se si fermerebbe qui, o magari cercherebbe di cambiare anche la regola che vieta più di due mandati presidenziali, in modo da restare al potere fino a quando vorrà, come l’autocrate cinese Xi o quello russo Putin.

Quando era stato eletto nel 2016, il suo consigliere Steve Bannon non aveva fatto mistero di volere la «deconstruction of the administrative state», ossia smantellare l’amministrazione federale, dove si annidavano le quinte colonne burocratiche della sinistra, decise ad imporre la loro volontà su qualunque persona ottenesse la carica di presidente.

Lo fa apertamente, parlandone in pubblico mentre i suoi collaboratori stendono il programma, in modo da poter poi dire che gli elettori sapevano tutto in anticipo e quindi gli hanno dato il mondato di completare la sua rivoluzione: «Demoliremo — ha minacciato durante un recente comizio in Michigan — il deep state. Cacceremo guerrafondai, globalisti, comunisti, marxisti e fascisti, e la classe politica malata che odia il nostro paese».

Secondo quanto ha scritto il New York Times, all’operazione lavora il Project 2025, una struttura guidata dal think tank conservatore Heritage Foundation e finanziata con 22 milioni di dollari, per preparare i piani della transizione.

Il primo obiettivo sarebbe quello di sottoporre il dipartimento della Giustizia alla volontà del presidente, eliminando qualsiasi parvenza di imparzialità, in modo da poterlo usare liberamente per perseguitare i suoi avversari, a partire da Biden e la sua famiglia. Quindi si passerebbe alle agenzie indipendenti, come la Federal Communications Commission che regola il settore delle comunicazioni, o la Federal Trade Commission, che si occupa dell’antitrust e la protezione dei consumatori. Entrambe verrebbero messe sotto il controllo diretto del presidente.

Il capo della Casa Bianca poi reclamerebbe il diritto di impounding, ossia impugnare i provvedimenti approvati dal Congresso che in base alla Costituzione ha il potere della borsa, e rifiutarsi di spendere i soldi destinati a programmi che non condivide.

Infine toglierebbe le protezioni garantite ai funzionari pubblici, in modo da poter cacciare chiunque non si allinei ai suoi desideri, anche nel settore dell’intelligence, la difesa e la diplomazia.

(da La Repubblica)

This entry was posted on martedì, Luglio 18th, 2023 at 20:32 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.