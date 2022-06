IL TELEFONO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO È BOLLENTE: A CHIAMARLO C’È UNA LUNGA SCHIERA DI SALVINIANI “DI CONVENIENZA”, CHE HANNO FRETTA DI SMARCARSI DAL “CAPITONE”… DAI CAPIGRUPPO ROMEO E MOLINARI A ROBERTO CALDEROLI, FINO AL VICESEGRETARIO ANDREA CRIPPA



Gli addetti ai livori in casa Lega riferiscono che il telefono di Giancarlo Giorgetti non abbia mai squillato tanto come in questi giorni.

L’elemento più interessante, però, non sta nella quantità di chiamate, quando nei nomi che si stanno affannando a comporre il numero del Ministro dello Sviluppo Economico.

Trattasi infatti della vastissima schiera di salviniani “di convenienza” (ovvero coloro che si erano affrettati a salire sul carro del “Capitone”), che ora si stanno affrettando a smarcarsi.

I nomi sarebbero di primissimo piano, dal capogruppo in Senato Massimiliano Romeo a quello alla Camera Riccardo Molinari, dal veterano Roberto Calderoli al giovane deputato e vicesegretario federale Andrea Crippa, dal senatore Stefano Candiani al deputato e segretario federale della Lega Giovani Toccalini. Tutti più o meno suonano lo stesso spartito: “Giancarlo, salvaci tu!”.

Sebbene nei consigli federali, tutti ostentino ancora una compattezza granitica attorno a Salvini, nelle conversazioni private la musica cambia drasticamente. E’ tutto un “ha perso lucidità”, “ha perso il tocco”, “non si rende conto di quello che fa”.

Fino alla processione (solo?) telefonica da Giorgetti, con un unico, insistente, martellante messaggio: il futuro politico della Lega (e delle loro poltrone) dipende ormai solo da te, che fai, ti muovi o non ti muovi? In ogni caso, tienici presente.

