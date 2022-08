FDI 24,2% (-0,8%), PD 23,7% (+0,5%), LEGA 12 (-0,4%), M5S 10% (-0,1%), FORZA ITALIA 7,5% (+ 0,4%), AZIONE+EUROPA 6,8% (+0,8%), VERDI+SINISTRA 4,1% (+0,5%), ITALEXIT 3,2% (+0,4%), ITALIA VIVA 2,8% (-0,1%), INSIEME PER IL FUTURO 1,7% (+ 0,2%)



Fratelli d’Italia cala di quasi un punto ma rimane primo partito davanti al Pd secondo le intenzioni di voto registrate dal sondaggio Swg per La7 in vista delle elezioni politiche 2022 del 25 settembre.

Il partito di Giorgia Meloni scende dal 25% al 24,2%.

Il Pd sale dal 23,2% al 23,7%.

Scende la Lega, che perde lo 0,4% e ora vale il 12%.

Giù leggermente anche il M5S, ora al 10%. Forza Italia guadagna lo 0,4% e arriva al 7,5%.

Passo avanti di Azione-Più Europa, che sale dal 6% al 6,8%.

I Verdi+Sinistra sono al 4,1%, Italexit è al 3,2%, Italia Viva è al 2,8% e Insieme per il Futuro è all’1,7%.

Non si esprime il 40% degli intervistati, in linea con gli altri sondaggi e con le percentuali altissime di astensionismo delle ultime tornate elettorali.

(da agenzie)

