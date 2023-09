IL “SENATUR” AI FERRI CORTI CON SALVINI E LA SUA AMICA LE PEN



A pochi minuti dall’intervento di Matteo Salvini a Pontida, è confermata l’assenza di Umberto Bossi all’evento della Lega. Il leader della Lega resta a Gemonio in famiglia. Fonti vicine al Senatur, confermando il forfait del fondatore della Lega, non mancano di sottolineare come non sia arrivato alcun invito a partecipare al vecchio capo del Carroccio.

‘Nord chiama vera autonomia’, questo lo striscione da poco apparso a Pontida, esposto a favore di telecamere nella collinetta non distante dal pratone di Pontida. Un ‘messaggio’ che arriva sul tema più sentito nelle regioni del settentrione, con l’invito a portare avanti con decisione la riforma bandiera per i militanti dei territori del nord.

Lo striscione non porta alcuna firma, ma il tema dell’autonomia è stato negli ultimi mesi invocato con forza dal Comitato Nord voluto da Umberto Bossi, dai movimenti autonomisti del Veneto e della Lombardia.

(da agenzie)

