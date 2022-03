“VEDI E DISTRUGGI“ IL SUO MOTTO: STAVOLTA E’ TOCCATO A LUI



Il generale russo Andrei Sukhovetsky è stato ucciso sul fronte di Gostomel, nella regione di Kiev.

Veterano dei conflitti in Abkhazia, Nord Caucaso e Siria, 47 anni, parte delle unità aerotrasportate, l’alto ufficiale era il vice comandante di un contingente di forze miste ed aveva anche il ruolo di coordinatore tra le diverse componenti.

Per questo era nella località presa d’assalto fin dal primo giorno con una missione elitrasportata.

Inizialmente i russi (insieme a ceceni) hanno avuto la meglio, poi hanno incontrato una resistenza tenace da parte degli ucraini. Molte le perdite.

Durante gli scontri il generale è stato ucciso dal tiro di un cecchino.

L’informazione è stata rilanciata da fonti locali, da qualche sito specializzato (come The Aviationist) e da un articolo della Pravda da Mosca che ha citato un’associazione di reduci. «Con grande dolore abbiamo appreso della tragica morte del nostro amico, il generale Sukhovetsky, in territorio ucraino durante l’operazione speciale. Esprimiamo le nostre condoglianze alla famiglia».

Christov Grozev, del sito Bellingcat, ha ripescato una vecchia intervista dove Sukhovetsky sottolineava l’addestramento per gli ufficiali dell’Armata fosse intenso: tu vedi , tu distruggi. E poi ha aggiunto un commento sferzante per sostenere che lo avevano preso in parola.

L’eliminazione di una figura così prestigios servirà a dare morale ai difensori, a confermare quanto sia complessa la missione

(da agenzie)

