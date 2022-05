IL SEGRETARIO LEGHISTA VA DICENDO IN TV CHE È PRONTO A PRECIPITARSI IN RUSSIA PER DIALOGARE CON PUTIN, POI SMENTISCE… GIORGETTI LO ATTACCA: “CREDO CHE LE RELAZIONI DIPLOMATICHE INTERNAZIONALI IN UNA SITUAZIONE COME QUESTA RICHIEDANO GRANDE PRUDENZA, E SOPRATTUTTO DEBBANO ESSERE COORDINATE CON IL GOVERNO”



Matteo Salvini in missione a Mosca? Le voci girano e il segretario leghista in qualche modo pare assecondarle dicendo in tv e alla radio che è pronto a precipitarsi nella capitale russa per dialogare con Putin. Al momento, però, non ci sono conferme. E lo staff del leader del Carroccio smentisce.

Eppure, il tema resta sul tavolo se il capodelegazione della Lega al governo, il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, fa una precisazione nella conferenza stampa del presidente del Consiglio Mario Draghi.

«Credo che Salvini sia animato da sincere intenzioni e aneliti pacifisti ma non mi risulta sia in programma un viaggio di questo tipo a Mosca. Credo che le relazioni diplomatiche internazionali in una situazione come questa richiedano grande prudenza, e soprattutto debbano essere coordinate con il governo, che la Lega sostiene». Giorgetti non sente di mettere la mano sul fuoco, ma invita alla cautela chi sospetta che dietro la smentita ufficiale ci sia, o ci sia stato, un tentativo di organizzare un blitz in terra moscovita.

«Penso che la dichiarazione di Salvini si chiarirà, mi sembra da valutare con grande prudenza» conclude il ministro. Forse oggi il segretario chiuderà la questione. In casa leghista nessuno nega che Salvini, se fosse davvero possibile e utile, non esiterebbe a lanciarsi in una iniziativa così delicata (anche se è ancora fresco il ricordo della missione in Polonia che all’ex ministro dell’Interno è costata molto sul piano dell’immagine).

Di sicuro negli ultimi giorni il leader della Lega ha moderato i toni nei confronti della Russia e cambiato atteggiamento rispetto all’invio di aiuti militari all’Ucraina. «Per avvicinarsi alla pace non bisogna parlare solo di armi o minacciare il nucleare, serve convincere le parti a dialogare a un tavolo – ha detto Salvini a Isoradio .

(da agenzie)

