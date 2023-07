DENTRO CI SONO GIORGIA MELONI E LE SUE DUE VALCHIRIE, SCURTI E IANNIELLO, MA ANCHE DIRIGENTI, MANAGER, AMMINISTRATORI DELEGATI (ED EX) DELLE AZIENDE PUBBLICHE… GRANDE ANFITRIONA È ARIANNA MELONI, SOPRANNOMINATA “ME L’HA DETTO GIORGIA”, CHE E’ LA VERA VICEPREMIER



Si vocifera che uno dei nuovi “luoghi” del potere meloniano sia una…chat! Rinominata “I patrioti”, è divenuta una sorta di coordinamento strategico dei pezzi da novanta del governo.

Al suo interno, c’è ovviamente Giorgia Meloni, ci sono Patrizia Scurti e Giovanna Ianniello, il dirigente di Palazzo Chigi, Francesco Spada, il deputato di Fratelli d’Italia, Marco Perissa, ma anche manager, amministratori delegati (ed ex) e grand commis come Claudio Descalzi, Giuseppe Zafarana, Roberto Cingolani, Stefano Donnarumma e Giuseppina Di Foggia.

Anfitriona della chat è Arianna Meloni.

Con la premier sempre in giro per il mondo, tra un summit a Vilnius e un bilaterale a Riga, la “Sorella d’Italia” è diventata la vera vice-presidente del consiglio, nonostante ufficialmente non ricopra alcun ruolo istituzionale.

La signora Lollobrigida, soprannominata “Me l’ha detto Giorgia”, ha acquisito nei mesi un ruolo sempre più centrale nel sistema di potere di Fratelli d’Italia. Segno che Giorgia Meloni non è più granitica nella fiducia verso il suo tradizionale inner circle. Brillano, infatti, le assenze dalla chat di Donzelli e Fazzolari.

Arianna Meloni, che ormai ha le chiavi del partito con il nuovo incarico di responsabile del tesseramento, incontra, per conto della sorella, personaggi come Minniti e Violante. Da “zarina” in ascesa, Arianna inizia a malsopportare lo strapotere di Patrizia Scurti, che è il vero “tappo” alla stanza dei bottoni della Ducetta.

