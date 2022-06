OTTIMA PRECISAZIONE QUEL “FINCHE’ SARO’ VIVO”…IN RUSSIA ANCHE I FIGHETTI COME TE POSSONO IMPROVVISAMENTE SCOMPARIRE IN SIBERIA



Dmitry Medvedev, alleato di lunga data del presidente russo Vladimir Putin e attualmente vicepresidente del consiglio di sicurezza della Russia , questa mattina è andato fuori di testa su Telegram.

Ha appena pubblicato questo post: «Mi viene spesso chiesto perché i miei post su Telegram sono così duri. La risposta è che li odio. Sono bastardi e degenerati. Vogliono la morte della Russia. E finché sono vivo, farò di tutto per farli sparire».

Un invito alla distensione, insomma, degna di un ex capo di Stato di un regime criminale.

(da agenzie)

