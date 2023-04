L’ANNUNCIO IN UN VIDEO



Joe Biden ha annunciato che si ricandiderà alla elezioni presidenziali del 2024. La notizia circolava da parecchi mesi, ma si aspettava la conferma ufficiale del presidente in carica, che affronterà dunque una nuova campagna elettorale a 81 anni.

Biden ha scelto di comunicare la sua decisione con un emozionante video su Twitter, e il messaggio: «Ogni generazione ha un momento in cui ha dovuto difendere la democrazia. Difendere le loro libertà fondamentali. Credo che questo sia nostro».

Un annuncio che arriva a quattro anni esatti dal primo, quando il 25 aprile del 2019 Biden presentò la sua corsa alla presidenza contro Donald Trump. Quello del presidente è un messaggio di continuità rispetto al percorso fatto finora e segnato, ancora una volta, dalla lotta per la democrazia minacciata dal popolo Maga di Trump.

«Finiamo questo lavoro», dice, con accanto la sua vice Kamala Harris, che spunta diverse volte nella narrazione proposta da Biden. Assente invece l’impegno per la guerra in Ucraina e per le questioni internazionali, a voler dimostrare che l’attenzione dell’amministrazione è e sarà soprattutto per le condizioni degli americani.

«Quando ho corso per la presidenza 4 anni fa ho affermato che la nostra era una battaglia per lo spirito dell’America. Lo è ancora», dice il presidente nel video. «La domanda che ci troviamo ad affrontare – aggiunge – è se nei prossimi anni avremo più libertà o meno libertà. Più diritti o meno diritti. Non è il momento di essere compiacenti. Per questo mi candido alla rielezione».

