A SORPRESA LE REGIONI MIGLIORI SONO QUELLE DEL SUD, ECCO I DATI DEL MINISTERO



Non bastano le 535mila dosi al giorno raggiunte venerdì 7 maggio: l’Italia resta ancora lontana dall’obiettivo di somministrare almeno 500mila vaccini anti-Covid al giorno anche questa settimana (così come la precedente).

Il commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo, e il governo guidato da Mario Draghi avevano fissato come obiettivo, per metà aprile, quello delle 500mila vaccinazioni al giorno: non un picco, ma una media giornaliera.

Che rimane lontana anche ora, circa un mese dopo.

La campagna vaccinale italiana non è decollata e la media settimanale è rimasta ben al di sotto di questo obiettivo, seppur in lieve crescita.

Finora in Italia sono state somministrate 25.849.925 dosi, a fronte di 29,58 milioni di vaccini consegnati: si tratta dell’87,7%, dato leggermente più rispetto rispetto a quanto atteso considerando che le scorte dovrebbero essere intorno al 10%.

Sulla base dei calcoli effettuati da Fanpage.it ricorrendo ai dati disaggregati messi a disposizione dal governo, nella settimana dal 7 al 13 maggio in Italia sono state somministrate 3.265.515 dosi, mentre la scorsa settimana erano state 3,13 milioni: il dato è, quindi, leggermente in crescita e non è definitivo, considerando che non si tratta di numeri consolidati ma che potrebbero ancora subire qualche variazioni tra oggi e domani. Ad ora la media, in salita, è di 466mila vaccini al giorno, contro le 449mila della scorsa settimana. Sempre al di sotto dell’obiettivo di 500mila di media giornaliera.

In generale le Regioni del Nord che hanno vaccinato di più all’inizio ora vanno a rilento, mentre recuperano terreno quelle del Sud: tra i territori che raggiungono il target quotidiano ce ne sono solamente alcuni del Mezzogiorno.

Sulla base dei target regionali forniti dal commissario straordinario per il 29 aprile, giornata in cui l’obiettivo era raggiungere le 500mila dosi totali nazionali, è possibile vedere quali Regioni riescono a raggiungere il traguardo e quali no. Target raggiunto solamente da Regioni del Sud: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

Nella tabella sottostante sono riportate in verde e raggiungono tutte abbondantemente il target. Il blu nella tabella rappresenta le Regioni che non hanno raggiunto il target di un soffio, ma che potrebbero farlo con il consolidamento dei dati: è il caso solamente del Molise.

Sotto l’obiettivo, ma di poco, si attestano invece Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Trento, Sardegna, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto. Molto al di sotto del target ci sono Emilia-Romagna, Lombardia, Bolzano, Piemonte e Toscana.

Altro confronto è quello rispetto alla settimana precedente. A migliorare, tra le Regioni che hanno raggiunto il target, ci sono Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Molise. Non hanno raggiunto l’obiettivo ma sono comunque in miglioramento Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Bolzano, Piemonte, Sardegna, Toscana, Umbria.

Peggiora, pur restando ben al di sopra dell’obiettivo fissato dal commissario straordinario, la Campania. Mentre fanno poco peggio rispetto ai sette giorni precedenti, restando al di sotto dell’obiettivo, Abruzzo, Liguria, Marche, Valle d’Aosta, Veneto. Infine, chi peggiora di tanto e resta ben al di sotto del target è la Lombardia, insieme alla provincia autonoma di Trento.

(da Fanpage)

This entry was posted on venerdì, Maggio 14th, 2021 at 22:07 and is filed under denuncia. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.