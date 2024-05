IL MOTIVO? FARE UNO SGAMBETTO A VANNACCI: NELLE STESSE ORE IN CUI LE RAGAZZE SFILERANNO IN PROVINCIA DI PAVIA, SALVINI SARÀ SUL PALCO CON IL GENERALE



Miss Padania contro il generale Vannacci. Sembra un titolo trash, e invece è tutto vero. La rinascita del vecchio concorso di bellezza padano si deve ad Angelo Ciocca, recordman di preferenze per la Lega cinque anni fa e oggi di nuovo in corsa per lo scranno a Bruxelles.

Forse perché l’ingombrante presenza in lista del militare rende utile il «come eravamo» nei confronti di quella parte di elettorato che fa fatica a riconoscersi in un partito nazionale e in un candidato che nulla ha a che vedere con la storia del movimento:

«È un’occasione — ha spiegato Ciocca — per celebrare la nostra identità e le nostre tradizioni». Il concorso, che in realtà è un’intera giornata per famiglie, si svolgerà nel feudo di Ciocca, San Genesio, nel Pavese, proprio mentre nelle stesse ore Matteo Salvini sarà sul palco milanese con Vannacci.

Star della serata sarà Iva Zanicchi e con lei saliranno sul palco anche il giornalista Claudio Brachino, Luca Bergamaschi da Striscia la notizia , il cantante Roberto Di Nunno, la conduttrice Giorgia Colombo, la «velina mora» Giulia Pelagatti ed il gastronomo Edoardo Raspelli.

(da Corriere della Sera)

