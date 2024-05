“NON CI INTERESSA CON CHI VANNO A LETTO I NOSTRI SOLDATI, LA COSA IMPORTANTE E’ SERVIRE IL PAESE”… “VANNACCI SI È CANDIDATO PERCHÉ NON AVREBBE RAGGIUNTO LA TERZA STELLA. STA FACENDO FARE I CONTI PER VEDERE SE RIESCE AD ANDARE IN PENSIONE”



Roberto Vannacci è il personaggio più divisivo e polarizzante dell’anno. Gianfranco Paglia, tenente colonnello e consigliere del ministro della Difesa Guido Crosetto, non usa mezzi termini per dire cosa pensa del controverso generale, balzato alle cronache dopo lo scandalo scoppiato con il suo libro Il mondo al contrario e ora candidato al Parlamento europeo. «Ha macchiato l’uniforme, e noi militari non possiamo permettercelo», ha dichiarato a Zona Bianca su Rete4.

«Sono parole che vengono fuori da un generale, il mio dovere è quello di spiegare all’Italia tutta che il pensiero di Vannacci non è il pensiero della Difesa. Noi siamo lontani anni luce da quello che lui continua a dire dal mese di agosto a oggi, non per niente è stato sospeso per 11 mesi», ha aggiunto Paglia.

«I suoi discorsi sono stati divisivi, ma a noi personalmente non interessa quello che fanno i nostri soldati in camera da letto o di che colore hanno la pelle. Ciò che conta è servire il paese nel miglior modo possibile e onorare il giuramento che hanno reso», ha continuato.

(da agenzie)

This entry was posted on lunedì, Maggio 6th, 2024 at 20:32 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.