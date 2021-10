“MA UNA DESTRA NORMALE IN ITALIA SI PUO’ AVERE?”



“Anche i toni di Meloni e Salvini sono toni divisivi che creano solo odio per avere dei consensi”: lo ha detto oggi a Milano Vasco Rossi, presentando il suo nuovo album ‘Siamo qui’, in uscita il prossimo 12 novembre.

Vasco aveva aperto il discorso dicendo che “c’è una destra molto estremista, per me è giusto che ci sia la destra ma non deve essere pericolosa come quella che sembra ci sia all’orizzonte. C’è un continuo seminare odio e divisione, io faccio musica e porto gioia, c’è gente che soffia sul fuoco e sapete chi sono”.

C’è una canzone, nel nuovo album di Vasco Rossi che si chiama Undicesimo comandamento e che fa dire al Blasco che “dai nuovi governanti che sull’onda di estremismi, populismi e fake news si prospettano all’orizzonte, noi non ci aspettiamo solo nuove leggi speciali ma un vero e proprio Undicesimo comandamento”.

Ma – gli viene chiesto – questo ‘Undicesimo comandamento’ qual è? “Me lo aspetto – spiega – da questi fenomeni populisti che stanno arrivando, sarà di amare loro più di qualunque altra cosa, ad esempio ‘Ama Trump’ ma ci sono anche in Europa di questi fenomeni ma soprattutto in Italia dove c’è una campagna di semina di odio, è stato seminato odio da questi politicanti irresponsabili che – sottolinea – solo per avere qualche consenso in più sono pronti a cavalcare le paure della gente, a sobillarle e a far diventare tutti più cattivi. Questo, ecco, non dovrebbe esistere”.

(da agenzie)

