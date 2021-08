SI PAGA IL FRUTTO DELLA POLITICA XENOFOBA SOVRANISTA: AI GIOVANI ARIANI NON PIACE PIEGARE LA SCHIENA SUI CAMPI, E’ PIU’ FACILE DIRE “PRIMA I PRODOTTI ITALIANI” CHE COGLIERLI DALLA TERRA



Dopo i camionisti, i braccianti per la vendemmia, ogni giorno le imprese suonano un nuovo allarme.

Ieri era stata Anita, l’associazione delle ditte dell’autotrasporto di Confindustria, che ha denunciato la carenza di 17mila guidatori di Tir. Oggi Confagricoltura, che fa capo a sua volta a Confindustria, avvisa: “Dalle strutture territoriali e dalle aziende agricole in tutta Italia, dal Nord al Sud, stiamo ricevendo crescenti segnalazioni di carenza di manodopera, mentre si entra nel vivo della stagione della raccolta e della vendemmia in molti campi, frutteti, oliveti e vigneti”.

La soluzione proposta dalle imprese agricole è la stessa prospettata dagli autotrasportatori: allargare i flussi migratori per fare arrivare più lavoratori stranieri.

A sostegno della sua richiesta Confagricoltura ricorda come l’agricoltura vanti già oggi una quota rilevante di manodopera straniera, con oltre 340 mila lavoratori stranieri; complessivamente rappresentano il 32% del totale degli operai agricoli in Italia.

