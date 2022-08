COME PENSA DI FINANZIARE QUESTE PROPOSTE? NON LO DICE, TANTO I COGLIONAZZI CI CREDONO LO STESSO



«Vogliamo azzerare l’Iva sui beni di prima necessità, su pasta e pane, i costi sono sostenibili». La spara grossa Matteo Salvini, ospite di Radio Montecarlo. «Mi sono impegnato su 3 o 4 temi, con numeri, e proposte concrete, le emergenze sono lavoro e costo della vita, sulle pensioni vogliamo a quota 41. Flat tax al 15% anche per i dipendenti», conclude il leader della Lega.

«Ci aspettano mesi difficili, voglio essere assolutamente chiaro. Penso che vinceremo le elezioni, che la Lega vincerà con il centrodestra le elezioni, ma non è che dal giorno dopo tutti saranno più belli, ricchi, simpatici e fortunati». Matteo Salvini, dai microfoni di Radio Montecarlo, disegna così lo scenario post elettorale, ripete che «ci aspettano mesi difficili», e sottolinea allora che «scegliere una squadra compatta è fondamentale».

(da agenzie)

