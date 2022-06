SAREBBE STATO TROVATO UBRIACO, TANTO PER CAMBIARE, E CON UNA PISTOLA NELLA MANO DESTRA: AVREBBE PERSINO PROVATO A SCRIVERE UN BIGLIETTO D’ADDIO, TROVATO SUL PAVIMENTO IN CINQUE VARIANTI



Avrebbe tentato il suicidio. Le rivelazioni sull’ex presidente russo Dmitry Medvedev fanno tremare tutto il Cremlino.

L’indiscrezione è stata riportata dal canale Gneral Svr che di fatto viene gestito da un ex luogotenente dei servizi segreti di Mosca.

In un lungo messaggio, l’ex 007 ha affermato che ieri sera è stato sventato un tentativo di suicidio proprio dell’ex premier russo: “Mentre puliva l’ufficio, una donna delle pulizie ha notato diversi fogli di carta sul tavolo e sul pavimento e ha scoperto cinque varianti di un biglietto d’addio scritto con la calligrafia ampia di Dmitry Anatolyevich. La donna ha informato immediatamente le guardie che in effetti hanno trovato Medvedev ubriaco e con una pistola nella mano destra”.

Un quadro degno di una storia di spionaggio d’altri tempi. E a quanto pare ci sarebbe anche un biglietto di addio.

Medvedev avrebbe scritto di “non sopportare più l’umiliazione e il disagio emotivo, si sentiva una persona senza valore, incapace di qualsiasi cosa, odiava la guerra e coloro che la scatenavano incolpando il presidente russo Vladimir Putin, Yuri Kovalchuk, Nikolai Patrushev, Alexander Bortnikov e Igor Sechin per la sua morte”.

Secondo quanto riportato dal canale Telegram, il biglietto sarebbe stato scritto in modo caotico ed emotivo, quasi in stato di ebrezza. E l’autore del post fa notare: “Se il suicidio di Medvedev fosse riuscito, come ne sarebbe uscita la leadership russa?”

(da agenzie)

