NEL MIRINO FINISCE IL BANDO PER I DIRETTORI DEI MUSEI, APERTO SOLO AGLI ITALIANI, E L’OCCUPAZIONE DELLA RAI



Tra folle di turisti che si accalcano, il primo direttore straniero della Galleria dell’Accademia di Firenze indica i capolavori che risaltano contro il blu intenso delle pareti. «Quando sono arrivata qui, era triste – ha detto Cecilie Hollberg – Abbiamo cambiato la vernice, l’illuminazione. Ora puoi davvero vederli». Poi si è diretta nella sala con del “David” di Michelangelo prima di affrontare il vero elefante nella stanza.

La tedesca avrà ancora un lavoro nell’era del primo ministro Giorgia Meloni, visto che il governo conservatore ha espresso una preferenza per più direttori italiani nei musei? Come altri, chiede chiarezza al ministro della Cultura.

I cittadini francesi hanno sempre gestito il Louvre, mentre gli spagnoli regnavano al Reina Sofia di Madrid. Non così in Italia, dove gli stranieri gestiscono molti dei teatri e dei musei più venerati del Paese. Ma ora la destra vuole cambiare.

Un’avanguardia di talenti stranieri ha infranto barriere secolari quasi un decennio fa, ottenendo i migliori lavori non solo alla Galleria degli Uffizi e al museo dell’Accademia di Firenze, ma anche alla Pinacoteca di Brera di Milano e al Museo di Capodimonte a Napoli. Hanno inaugurato il loro rinascimento, portando innovazione in istituzioni che in alcuni casi erano state gestite in modo inefficiente da dipendenti pubblici.

Ma i contratti per una serie di lavori chiave scadono quest’anno. E il governo Meloni ha adottato un processo di selezione che, secondo i critici, tiene conto solo della nazionalità quando, invece, queste decisioni dovrebbero essere governate solo dal merito.

Il destino dei direttori stranieri dei musei è parte di un dibattito in corso su governo e cultura in un Paese in cui i due notoriamente si mescolavano durante il dominio fascista di Benito Mussolini, quando l’arte, il cinema e l’architettura divennero strumenti ideologici.

Gli oppositori affermano che dare peso alla nazionalità rischia di portare un ritorno al clientelismo e alla politica che hanno ostacolato i musei italiani in passato, e arriverebbe in un momento in cui le principali istituzioni, tra cui il British Museum di Londra e il Metropolitan Museum of Art di New York, sono andati a caccia delle persone migliori a prescindere dal loro paese di nascita. Anche il Louvre ha aggiornato le regole, rivedendole e permettono di avere direttori stranieri.

Ma altri vedono un’altra mossa ancora più preoccupante per dare un’impronta conservatrice alla cultura. Notano che l’amministratore delegato della RAI è stato recentemente costretto ad abbandonare dopo essere stato accusato, tra le altre cose, di aver permesso un bacio tra persone dello stesso sesso trasmesso in televisione a livello nazionale. Le modifiche proposte al contratto di servizio della RAI, presentate in commissione parlamentare il mese scorso, affermano che l’emittente deve ora promuovere la “ricchezza del parto e della genitorialità”. Colpisce anche il linguaggio che richiede contenuti che rispettino la diversità di genere e l’orientamento sessuale.

Allo stesso tempo, il governo ha fatto pressioni per nuove mostre museali su alcune delle pietre miliari culturali della destra italiana, compresi i futuristi italiani strettamente legati all’era Mussolini.

«Siamo nel bel mezzo di una rinascita neofascista» ha detto lo storico dell’arte di sinistra Tomaso Montanari, membro del comitato direttivo della Galleria degli Uffizi.

La Meloni ha rifiutato categoricamente l’etichetta di neofascista come un’operazione di sciocco cecchinaggio da parte dei liberali. Il suo governo dice che si sta semplicemente muovendo per dare ai conservatori una voce paritaria in un mondo culturale dominato dalla sinistra.

Da quando è salita al potere in ottobre, il suo governo ha cercato di limitare i diritti dei genitori delle coppie dello stesso sesso, ma non ha seguito il percorso antidemocratico percorso da altri leader di estrema destra nell’Unione europea, tra cui l’ungherese Viktor Orban. Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano paragona il governo Meloni a quello repubblicano di Reagan e ha assicurato al “Washington Post” che alcuni stranieri qualificati gestissero ancora le istituzioni culturali italiane nella prossima ondata di assunzioni.

Ma ha anche ammesso che avrebbe cercato di trovare un nuovo “equilibrio” dopo quelli che ha suggerito essere tentativi troppo zelanti di corteggiare i non italiani. «Secondo te, i francesi permetterebbero mai a un americano, o a un italiano, di dirigere il Louvre? – ha chiesto – Sarebbe molto difficile».

In una certa misura, l’interferenza politica nella cultura è normale per il corso italiano. Ma i critici dicono che il governo Meloni sta andando oltre gli sforzi del passato.

Alla RAI, l’ex amministratore delegato Carlo Fuortes si è dimesso a maggio, citando “uno scontro politico” con il governo e chiedendo di cambiare la “linea editoriale” e la “programmazione” della RAI. I membri della coalizione di governo avevano spinto per la sua cacciata.

I critici del governo si sono dimessi preventivamente o sono stati costretti ad andarsene. Uno di loro, lo scrittore e giornalista Roberto Saviano, Ha visto scomparire dalla programmazione il suo prossimo programma pochi giorni dopo aver definito pubblicamente Matteo Salvini, un “ministro della mala vita”. La nuova direzione della RAI non ha risposto a una richiesta di commento ma ha negato qualsiasi parzialità.

«In passato, lo spazio non è mai stato negato a nessun tipo di voce – ha detto Matteo Orfini del Partito Democratico – Non si sarebbe mai immaginato di poter eliminare o chiudere uno spettacolo di grande successo solo perché non piaceva a chi governava».

La dirigenza del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma si è dimessa questo mese dopo che gli alleati della Meloni in Parlamento hanno chiesto la loro cacciata. Fondato nel 1935 da Mussolini, il centro è stato un importante centro creativo, con illustri ex studenti tra cui il regista Michelangelo Antonioni e Dino De Laurentiis. I luminari del cinema italiano e gli attuali studenti hanno firmato una petizione per protestare contro la mossa contro la direzione e una ristrutturazione del comitato consultivo della scuola che i critici temono possa dare all’attuale governo più influenza sui progetti degli studenti.

Sangiuliano ha affermato che studenti e insegnanti saranno “completamente liberi di esprimersi”. Ma le principali personalità del mondo del cinema rimangono preoccupate. «Questa è una questione grave – ha affermato il noto regista italo-turco Ferzan Özpetek, che esplora spesso argomenti LBGTQ+ – L’arte deve rimanere autonoma e indipendente. Dobbiamo tenere gli occhi aperti».

I primi posti di lavoro nei principali musei italiani sono stati aperti agli stranieri nel 2015 dal governo di centrosinistra del premier Matteo Renzi. A seguito di una ricerca internazionale, un comitato che includeva l’ex capo della National Gallery britannica ha fornito una rosa di candidati al ministero. Gli stranieri sono stati quindi scelti per dirigere sette dei 20 principali musei e siti archeologici italiani.

Ora a Sangiuliano verrà consegnata una lista stilata da una commissione ministeriale tutta italiana, alcuni dei quali non provengono dal mondo dell’arte. I nomi saranno limitati all’Unione Europea e sarà richiesta la conoscenza della lingua italiana. Due importanti associazioni di storici dell’arte italiani hanno protestato contro il nuovo approccio, definendolo una politicizzazione della cultura.

«Temo che questo governo cercherà di evitare gli stranieri, e questo sarebbe un grosso errore – ha detto Fausto Calderai, presidente degli Amici della Galleria dell’Accademia di Firenze ed ex esperto di Sotheby’s – Non me ne frega niente se qualcuno è di Napoli o di Stoccarda». Ma Sangiuliano ribatte che il suo governo non sta facendo nulla di insolito. La selexione per il nuovo direttore del Reina Sofia di Spagna, ad esempio, ha limitato la possibilità di candidarsi a spagnoli, a cittadini dell’Ue e a coloro che hanno il diritto legale di lavorare in Spagna.

E’ proprio la nuova linfa straniera che ha contribuito a rinvigorire alcuni importanti musei italiani. Nel 2015, Eike Schmidt, un ex curatore tedesco della National Gallery of Art di Washington, è diventato il primo direttore non italiano della leggendaria Galleria degli Uffizi di Firenze, sede di opere importanti come la “Nascita di Venere” di Botticelli. Entro la scadenza del suo secondo mandato quadriennale quest’anno, avrà raddoppiato lo spazio espositivo, aumentato la partecipazione e aumentato le entrate del 150%.

Secondo le regole attuali, gli amministratori con due mandati non possono ripresentarsi per gli stessi posti di lavoro. Sangiuliano ha chiamato Schmidt, che è sposato con un’italiana, un “grande amico” e ha detto che gli piacerebbe vederlo dirigere “un altro grande museo italiano”.

Al museo dell’Accademia di Firenze, costruito nel XIX secolo per ospitare il “David” di Michelangelo, anche Hollberg ha avuto una miriade di problemi. Busti inestimabili sono stati lasciati nei corridoi degli uffici sul retro, tra cui un nudo femminile sdraiato di Lorenzo Bartolini (Li ha spostati tutti in uno spazio espositivo rinnovato.) L’acqua spesso non funzionava. Faceva un caldo così soffocante d’estate che una delle sale più grandiose della galleria poteva essere aperta solo al mattino.

Hollberg ha installato l’aria condizionata e ha migliorato l’illuminazione, i colori e le insegne. Ciò ha portato più spettatori a opere di maestri come Il Perugino e Botticelli, pezzi che in precedenza erano stati aggirati da folle sudate che gravitavano verso il “David”. La partecipazione ai musei dal 2015 è aumentata del 22%. Ha sei mesi di contratto in più rispetto a molti altri direttori perché la Galleria dell’Accademia è stata brevemente assorbita dagli Uffizi nel 2019. Ora viene nuovamente fusa, questa volta con il Museo Nazionale del Bargello di Firenze.

Spera di guidare la nuova e più grande istituzione. Sangiuliano ha detto che spetterà alla commissione decidere se è nella “lista dei contendenti”. «Penso che devi sempre selezionare i migliori – ha detto – Non è assolutamente interessante da dove vengano».

(da Washingtonpost)

This entry was posted on lunedì, Agosto 21st, 2023 at 20:43 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.