“SEMBRANO USCITI DA VACANZE DI NATALE! MANCA SOLO IL DOGUI CHE DICE ‘SOLE, WHISKEY E SEI IN POLE POSITION’”



Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia e quello della Regione Lombardia Attilio Fontana “parlano” cinese e invitano il mondo a venire in Italia per le prossime olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.

É il contenuto del video messaggio trasmesso il 20 febbraio a Pechino durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi 2022 che ha scatenato l’ironia dei social in queste ore, diventando virale.

Durante la cerimonia di chiusura dei giochi Olimpici di Pechino 2022 alcuni momenti sono stati dedicati al passaggio di testimone tra la Cina e l’Italia, dove si terranno le prossime Olimpiadi invernali

La bandiera olimpica è passata dal sindaco di Pechino ai due sindaci Beppe Sala (Milano) e Gianpietro Ghedina (Cortina), sotto lo sguardo di Valentina Vezzali, Sottosegretario con delega allo sport.

Malika Ayane ha interpretato l’inno di Mameli accompagnata dal violinista Giovanni Andrea Zanon.

Alla fine è stato trasmesso anche il video messaggio di Luca Zaia e Fontana, che invitano tutti a visitare l’Italia in occasione del prossimo appuntamneto di Milano Cortina 2026.

Il video dello spot, che si apre con la frase «Benvenuti nella bellezza dell’Italia» pronunciata da Luca Zaia in cinese (con sottotitoli in inglese) è già diventato top trend su Twitter. A scatenare l’ironia degli utenti del web, l’effetto “curioso” di veder parlare in cinese i due politici italiani, con un doppiaggio malfatto dove le labbra dei due governatori non vanno a tempo con l’audio.

(da agenzie)

