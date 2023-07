AMNESTY: “E’ UN ATTIVISTA INDIPENDENTE, GIUSTO COSI'”… “INFASTIDITI” I SOVRANISTI AL GOVERNO CHE VOLEVANO LA PASSERELLA PER METTERCI IL CAPPELLO



Zaki tornerà con un volo di linea. Ma non più domani, come inizialmente previsto (e sperato) dal 32enne. Sui social, il ragazzo egiziano ha spiegato che i documenti per la revoca del divieto di viaggio verranno completati domenica a mezzogiorno. «C’è un piccolo cambio dei piani, ma stai tranquilla Bologna: arrivo tra un paio di giorni», ha assicurato.

Il sindaco Lepore assicura che verrà messo a disposizione di Zaki «ciò che vorrà, ma lasceremo decidere a lui cosa fare: credo che anche Patrick abbia diritto a vivere la sua normalità».

Bologna, sede dell’Università dove Zaki ha studiato, è la destinazione finale del suo viaggio verso di ritorno in Italia. Saltando Roma e, come anticipato dalla stampa, evitando incontri istituzionali con i rappresentanti del governo. L’Ansa scrive che il ricercatore viaggerà con un volo di linea di una compagnia egiziana verso Milano Malpensa, per poi raggiungere l’Emilia-Romagna.

Altresì, avrebbe rifiutato il volo speciale messo a disposizione dal governo Meloni, «non intendendo incontrare né farsi assistere da autorità dell’esecutivo di Roma».

Una decisione che, secondo quanto riferito a Open da fonti della maggioranza, «ha infastidito, e non poco, il governo italiano».

Il portavoce di Amnesty International Italia, Riccardo Noury, commenta così la scelta fatta da Zaki per rientrare in Italia: «La reputazione dei difensori dei diritti umani si basa sulla loro indipendenza dai governi. Ringraziano e apprezzano quando si fanno delle cose per loro, come sono state fatte e infatti Patrick ha ripetutamente ringraziato governo e ambasciata. Decidere di viaggiare su un volo di linea non è un gesto di opposizione politica, ma un gesto di indipendenza».

Una versione diversa da chi, invece, collega il rifiuto di Zaki a una sua posizione politica contraria a quella della maggioranza di centrodestra.

