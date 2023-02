IL DIRETTORE COLETTA L’HA CHIARITO IN CONFERENZA STAMPA



Non sarà un messaggio video del presidente ucraino Volodomir Zelensky al Festival ma un breve testo scritto che verrà letto da Amadeus. Il direttore del Primetime e di Rai1 Stefano Coletta l’ha chiarito durante la prima conferenza stampa della settimana sanremese.

“Lo stesso presidente – ha dichiarato Amadeus – non aveva detto ‘sarò in presenza o in video’. Lo abbiamo pensato noi, poi attraverso l’ambasciatore abbiamo saputo che aveva piacere di scrivere una lettera e che io fossi portavoce sul palco dell’Ariston”.

“L’ambasciatore ucraino il pomeriggio del 2 febbraio ci ha detto che avrebbe preferito inviare un testo da far leggere ad Amadeus invece che un video”, ha precisato Coletta. “Dal momento in cui tramite l’intervista con Bruno Vespa, Zelesnky ha annunciato il suo interesse a parlare agli italiani al Festival è iniziato un colloquio quotidiano con l’ambasciatore”.

Rispondendo sulle novità dopo l’incontro con l’ambasciatore ucraino e per chiarire in cosa consiste il controllo preventivo, Coletta ha detto di essere giunto con Yaroslav Melnyk alla definizione del messaggio: “Il presidente non invierà video ma testo, che verrà tradotto dall’ambasciatore e poi letto dal direttore artistico e conduttore”.

Sul controllo preventivo ha detto: “Sorrido che un direttore Rai possa censurare un Presidente, il nostro controllo sarà lo stesso per ogni programma tv, non sappiamo però ancora ne contenuto né forma”.

Su cosa dirà nel suo testo Zelensky, Coletta aggiunge: “non abbiamo ancora contezza del contenuto e della forma. Saremo più puntuali nei prossimi giorni”.

