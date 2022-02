“IL NOSTRO ESERCITO CONTROLLA KIEV E I I PRINCIPALI CENTRI INTORNO ALLA CAPITALE”



“Gli occupanti – ha detto Zelensky – volevano conquistare la nostra capitale e installare i loro pupazzi come in Donetsk. Abbiamo infranto il loro piano”. Il presidente ucraino ha sottolineato che “l’esercito ucraino controlla Kiev e i principali centri intorno alla capitale”.

“Abbiamo resistito e respinto con successo gli attacchi nemici. I combattimenti continuano. In molte città e distretti del nostro stato. Ma sappiamo cosa stiamo proteggendo: il Paese, la terra, il futuro dei bambini”.

Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un nuovo videomessaggio indirizzato alla nazione pubblicato sul suo canale Telegram.

Kiev e le città chiave, ha detto “sono controllate dal nostro esercito”

(da agenzie)

